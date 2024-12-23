Развитие искусственного интеллекта стимулирует появление новых профессий, отметили в Сбере

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Развитие искусственного интеллекта (ИИ) стимулирует появление новых профессий и навыков. Об этом рассказал в интервью РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Растет спрос на специалистов по инфраструктуре и междисциплинарные роли, сочетающие ИИ и продуктовую разработку, – отметил он. – Увеличивается потребность в профессионалах, способных создавать и поддерживать ИИ-системы, особенно по разработке и настройке инструментов».

За прошедший год на рынке сформировалась новая специальность – промпт-инженер, который создает команды и библиотеки команд для ИИ-моделей, привел пример Александр Ведяхин. «Работа такого специалиста состоит из разработки правильных запросов для чат-ботов и генераторов, а также технической настройки нейронных сетей», – пояснил он.