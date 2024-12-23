Губернатор Бянской области сообщил, что в регионе построено три линии обороны

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три линии обороны построено в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».



«Если взять нашу границу, то у нас построено три линии обороны — на „нуле“, на расстоянии от 5 до 20 км и на расстоянии от 20 до 30 км. И все это делали гражданские люди», — сказал Богомаз.



Он добавил, что во время строительства линии обороны на «нуле» ни один человек не покинул стройку, несмотря на ранения и повреждения техники. Например, один человек лишился руки, также были уничтожены машины, трактора и краны.







