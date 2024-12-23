0
0
1702
НОВОСТИ

Экспорт СПГ США в Европу за 10 месяцев снизился на 23%

17:00 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в октябре 2024 года экспортировали 376,2 млрд куб. футов (около 10,65 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 2% ниже показателей аналогичного месяца прошлого года, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом с начала года поставки американского СПГ в Европу снизились на 23%.

Экспорт СПГ в октябре 2024 г. оказался на 3,6% выше, чем в сентябре, и на 2,1% меньше, чем в октябре 2023 г. Всего было отправлено 120 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали — Франция (43,1 млрд куб. футов, или 1,22 млрд куб. м), Япония (30 млрд куб. футов, или 0,85 млрд куб. м), Нидерланды (28,8 млрд куб. футов, или 0,82 млрд куб. м), Индия (27,4 млрд куб. футов, или 0,78 млрд куб. м) и Турция (24,1 млрд куб. футов, или 0,68 млрд куб. м). На эти страны пришлось 40,8% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в октябре упала до 33,9% по сравнению с 41% в сентябре, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу выросла — 51,8% в октябре. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки и Африки.

Всего в январе — октябре 2024 года США экспортировали около 3,58 трлн куб. футов СПГ (101,3 млрд куб. м), что на 1% выше показателя аналогичного периода прошлого года. США с начала года экспортировали в Европу 50,4 млрд куб. м СПГ (49,7% от общего объема), в Азию — около 38,6 млрд куб. м (38% от общего объема). Таким образом, поставки в Европу снизились на 23% по сравнению с 10 месяцами 2023 года, а в Азию — выросли на 40%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:38 22.12.2024
При поддержке Сбера построен новый аэровокзал в Магадане
0
598
19:35 22.12.2024
Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо
0
687
19:03 22.12.2024
МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены
0
627
18:45 22.12.2024
Трамп направил Зеленскому послание с тем, чтобы тот начал думать о переговорах - СМИ
0
683
15:10 22.12.2024
В ближайшие шесть лет в РФ будет реконструировано 75 аэропортов - Путин
0
914
13:10 22.12.2024
Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
0
1178
12:50 22.12.2024
Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки
0
1066
11:10 22.12.2024
Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС
0
1399
10:30 22.12.2024
Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
0
1410
10:08 22.12.2024
Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги
0
2401

Возврат к списку