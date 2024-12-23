Заключение ДУМ по вопросу многоженства вызвало внимание Генпрокуратуры РФ
20:10 23.12.2024 Источник: Интерфакс
Генпрокуратура РФ внесла представление председателю Духовного управления мусульман России из-за богословского заключения, допускающего многоженство.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ходе мониторинга информационного пространства установлено, что Советом улемов Духовного управления мусульман России принято богословское заключение "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России", разрешающее многоженство при условии равного отношения мужчины ко всем женам", - сообщил "Интерфаксу" источник в надзорном ведомстве в понедельник.
Он напомнил, что в соответствии со статьями 38, 72 Конституции РФ семья и институт брака "как союза мужчины и женщины находятся под защитой государства".
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