Гражданам Румынии власти не рекомендуют ездить в Россию
21:45 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Румынии распространил рекомендацию, согласно которой гражданам этой страны следует избегать поездок в Россию.
«Учитывая нынешний геополитический контекст и развитие ситуации с безопасностью в регионе, а также ограничения, введенные РФ на выдачу виз для европейских граждан, МИД возобновляет твердую рекомендацию избегать всех необязательных поездок на территорию этого государства, особенно для деятельности, которая предполагает длительный период пребывания, например для учебы», — отмечается в сообщении, распространенном внешнеполитическим ведомством.
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