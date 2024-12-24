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НОВОСТИ

Одна из крупных авиакомпаний США приостановила полеты по всей стране

15:55 24.12.2024 Источник: Интерфакс

American Airlines Group Inc. столкнулась с техническими проблемами, влияющими на все ее полеты, что остановило работу авиакомпании в один из самых загруженных дней в году.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США сообщило, что авиакомпания приостановила полеты по всей стране.

В самой авиакомпании не сообщают сути проблемы. "Ваша безопасность - наш главный приоритет, и как только проблема будет решена, мы безопасно доставим вас к месту назначения", - говорится в сообщении American Airlines, опубликованном в соцсети X.

В другом сообщении отмечается, что компания работает над устранением проблемы, однако не может обозначить его временные рамки.

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