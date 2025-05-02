Из-за непогоды в Подмосковье 26 тыс. человек остались без электричества - Воробьев
11:10 02.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах. За ночь упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии. <…> По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек», — сообщил он.
По его словам, больше всего пострадали северные и северно-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов с около 5,5 тыс. жителями и отключены 11 котельных. «В Дмитровском округе — 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП», — добавил Воробьев.
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