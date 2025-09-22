0
НОВОСТИ

Макрон заявил о признании Францией государственности Палестины

22:40 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о признании Парижем государственности Палестины. «Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — заявил он на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

