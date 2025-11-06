0
НОВОСТИ

Уиткофф «чувствует», что в урегулировании конфликта на Украине «достигается прогесс»

21:10 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Украине представляется непростым для разрешения, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт», — сказал он в ходе выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

Уиткофф указал, что предстоит «проделать много работы в вопросе протоколов безопасности для Украины», и добавил, что для встречи на высшем уровне «должно пройти много обсуждений технических команд».

