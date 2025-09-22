0
В Москве 22 сентября стало рекордно жарким для этой даты за всю историю наблюдений

20:25 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые МГУ им. М. В. Ломоносова зафиксировали рекорд — температура воздуха в понедельник, 22 сентября, прогрелась до +27,1 градуса. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Тем самым это значение превысило ранее установленный максимум.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что 22 сентября в Москве был обновлен температурный максимум, значение составило 26,5 градуса.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, максимальная температура воздуха 22 сентября 2025 года впервые для этого дня за всю историю метеорологических наблюдений в Москве достигла +27,1 градуса», — говорится в сообщении.

До этого дня рекордно жаркая температура наблюдалась 22 сентября 2018 года — тогда воздух в столице прогрелся до +26 градусов, напомнил ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаила Локощенко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

