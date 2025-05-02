В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за возможных заморозков предстоящей ночью. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.



«В период с 21:00 мск до 07:00 мск субботы, 3 мая, в столице в ночные и утренние часы местами возможны заморозки до минус 1 градуса», — сказали синоптики. В беседе с ТАСС они напомнили, что данный уровень является предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах опасные метеорологические условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ранее аналогичный уровень вводили синоптики и на территории Московской области — там он действует также до 07:00 мск субботы и связан с заморозками местами до минус 3 градусов.



Синоптики отмечают, что сильный дождь, к ночи превратившийся в мокрый снег и снег, принес в столичный регион на Первомай циклон с северо-запада европейской части страны. Под его влиянием метеорологи к сегодняшнему утру даже фиксировали образование местами временного снежного покрова.



