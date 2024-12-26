Путин отреагировал на слова Трампа о заморозке конфликта на Украине

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия стремится к завершению конфликта на территории Украины. Таким образом президент РФ Владимир Путин прокомментировал журналистам сообщения о планах команды избранного президента США Дональда Трампа заморозить конфликт.

«Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — заявил Путин.

Сообщения о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году Путин прокомментировал поговоркой: «У нас так говорят в народе, да, вашими бы устами да мед пить».