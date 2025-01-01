Сотрудники ТЦК отправили в украинскую армию мужчину с аутизмом - военнопленный ВСУ
15:20 01.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Призвали человека — аутист. И даже не комиссовали, поставили повару помогать. Даже родители приезжали, документы показывали, его не отпустили. Он даже не разговаривает. Это все ТЦК-шники, пишут, что ты везде здоровый», — сказал Михаленко.
Сам он тоже был мобилизован. Подготовку они проходили всего две недели, большую часть из которых просто жгли костры на полигоне, чтобы не замерзнуть. По словам Михаленко, с новобранцами не проводили занятий.
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