СМИ сообщают о том, что сделка по перемирию в Газе состоялась
20:10 15.01.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. С таким утверждением выступил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».
По данным его высокопоставленного источника, сделка была заключена «спустя несколько часов напряженной работы посредников». Соответствующее официальное заявление, утверждает телеканал, будет опубликовано в ближайшее время. Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводятся, - пишет ТАСС.
Делегация ХАМАС передала посредникам свое согласие на сделку по перемирию с Израилем и освобождению заложников, сообщает в среду "Аль-Джазира".
"Делегация движения передала посредникам в Катаре и Египте согласие ХАМАС на предложенную сделку по перемирию и заложникам", - говорится в сообщении телеканала.
Вместе с тем, The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что израильская команда переговорщиков в Катаре в последнюю минуту получила от ХАМАС требования касательно Филадельфийского коридора, которые противоречат ранее обговоренным условиям, - сообщает "Интерфакс"
НОВОСТИ
- 20:25 15.01.2025
- Трамп: Есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время
- 20:20 15.01.2025
- СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау
- 19:40 15.01.2025
- В Болгарии произошло лобовое столкновение двух товарных поездов
- 19:25 15.01.2025
- Госдеп США обнародовал очередной пакет антироссийских санкций
- 18:35 15.01.2025
- Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет
- 17:40 15.01.2025
- В 2024 году Украину безвозвратно покинули в 3,3 раза больше людей, чем в 2023-м
- 17:12 15.01.2025
- США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
- 17:00 15.01.2025
- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25
- 16:32 15.01.2025
- ГД обязывает собственников квартир в старинных домах следить за состоянием здания
- 16:12 15.01.2025
- Зеленский подписал закон, по которому 17-летних юношей обяжут встать на воинский учет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать