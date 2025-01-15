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НОВОСТИ

СМИ сообщают о том, что сделка по перемирию в Газе состоялась

20:10 15.01.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто. С таким утверждением выступил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По данным его высокопоставленного источника, сделка была заключена «спустя несколько часов напряженной работы посредников». Соответствующее официальное заявление, утверждает телеканал, будет опубликовано в ближайшее время. Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводятся, - пишет ТАСС.

Делегация ХАМАС передала посредникам свое согласие на сделку по перемирию с Израилем и освобождению заложников, сообщает в среду "Аль-Джазира".

"Делегация движения передала посредникам в Катаре и Египте согласие ХАМАС на предложенную сделку по перемирию и заложникам", - говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем, The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник пишет, что израильская команда переговорщиков в Катаре в последнюю минуту получила от ХАМАС требования касательно Филадельфийского коридора, которые противоречат ранее обговоренным условиям, - сообщает "Интерфакс"

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