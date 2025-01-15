Премьер Дании: Решение о независимости должна принимать сама Гренландия

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.