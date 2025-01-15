Премьер Дании: Решение о независимости должна принимать сама Гренландия
21:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.
«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.
НОВОСТИ
- 21:50 15.01.2025
- Согласно опросу, американцы не хотят видеть Гренландию в составе США
- 20:25 15.01.2025
- Трамп: Есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время
- 20:20 15.01.2025
- СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау
- 20:10 15.01.2025
- СМИ сообщают о том, что сделка по перемирию в Газе состоялась
- 19:40 15.01.2025
- В Болгарии произошло лобовое столкновение двух товарных поездов
- 19:25 15.01.2025
- Госдеп США обнародовал очередной пакет антироссийских санкций
- 18:35 15.01.2025
- Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет
- 17:40 15.01.2025
- В 2024 году Украину безвозвратно покинули в 3,3 раза больше людей, чем в 2023-м
- 17:12 15.01.2025
- США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
- 17:00 15.01.2025
- Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать