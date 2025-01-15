0
0
178
НОВОСТИ

Премьер Дании: Решение о независимости должна принимать сама Гренландия

21:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гренландия сама будет принимать решение о своей независимости. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«В разговоре премьер-министр сослалась на заявление председателя кабинета Гренландии Мюте Эгеде о том, что Гренландия не продается. Премьер-министр сказала, что решение о независимости должна принимать сама Гренландия», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Дании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 15.01.2025
Согласно опросу, американцы не хотят видеть Гренландию в составе США
0
49
20:25 15.01.2025
Трамп: Есть договоренность по заложникам на Ближнем Востоке. Они будут освобождены в ближайшее время
0
273
20:20 15.01.2025
СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау
0
280
20:10 15.01.2025
СМИ сообщают о том, что сделка по перемирию в Газе состоялась
0
281
19:40 15.01.2025
В Болгарии произошло лобовое столкновение двух товарных поездов
0
321
19:25 15.01.2025
Госдеп США обнародовал очередной пакет антироссийских санкций
0
328
18:35 15.01.2025
Магистральный кабель был поврежден на участке в Татарстане, что привело к проблемам с доступом в Интернет
0
407
17:40 15.01.2025
В 2024 году Украину безвозвратно покинули в 3,3 раза больше людей, чем в 2023-м
0
441
17:12 15.01.2025
США и Франция помогают реформам армянской армии — министр обороны Папикян
0
485
17:00 15.01.2025
Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25
0
481

Возврат к списку