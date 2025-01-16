ХАМАС отказывается от договоренностей по Газе, заявили в канцелярии Нетаньяху
13:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», — говорится в заявлении.
НОВОСТИ
- 13:32 16.01.2025
- Премьер Молдавии недоволен, что РФ поставит газ только для нужд Приднестровья
- 13:20 16.01.2025
- Мюнхенские палеонтологи смогли по фотографиям открыть новый вид динозавров
- 13:05 16.01.2025
- Военные НАТО не готовы участвовать в боях на Украине — глава МИД Латвии
- 12:32 16.01.2025
- Объем ФНБ на 1 января составил 11,88 трлн руб. — Минфин РФ
- 12:20 16.01.2025
- Число посетивших Россию иностранных туристов в январе — ноябре 2024 г. выросло на 40%
- 12:05 16.01.2025
- Производство слабоалкогольной продукции в РФ в 2024 году снизилось почти на 60%
- 12:00 16.01.2025
- Нетаньяху распорядился отклонять попытки ХАМАС диктовать условия в последний момент
- 11:32 16.01.2025
- Запад планирует захват радикалами приграничного района Белоруссии — Совбез республики
- 11:20 16.01.2025
- Начальник Генштаба Армении отправился в Брюссель для участия в заседании НАТО
- 11:05 16.01.2025
- Уровень бедности в РФ в 2023 году по второй оценке Росстата составил 8,3%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать