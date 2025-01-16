ХАМАС отказывается от договоренностей по Газе, заявили в канцелярии Нетаньяху

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», — говорится в заявлении.