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НОВОСТИ

ХАМАС отказывается от договоренностей по Газе, заявили в канцелярии Нетаньяху

13:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС отказывается от достигнутых договоренностей, создавая кризис в последний момент, что препятствует достижению соглашения по сектору Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения», — говорится в заявлении.

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