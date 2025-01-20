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НОВОСТИ

На благоустройство городской среды в РФ предусмотрено 360 млрд руб. — Хуснуллин

12:05 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 360 млрд рублей предусмотрено до 2030 года на благоустройство населенных пунктов России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На благоустройство населенных пунктов до 2030 года предусмотрено 360 млрд рублей», — сказал он в ходе совещания главы правительства РФ Михаила Мишустина с кабмином.

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