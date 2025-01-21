10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие взяли населенный пункт Зеленый Гай Харьковской области, сделав сопротивление для Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически невозможным. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, оставшиеся силы ВСУ «под покровом ночи» бежали с Зеленого Гая.

«После длительного огневого воздействия и регулярных штурмовых действий ВС РФ улучшили тактическое положение войск в районе населенного пункта Зеленый Гай Харьковской области. Это позволило взять населенный пункт и его окрестности под полный огневой контроль, сделав сопротивление для вооруженных формирований Украины практически невозможным», — сказал он.

По словам собеседника агентства, остававшиеся в Зеленом Гае украинские солдаты, «воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, под покровом ночи» бросили свои позиции и бежали в направлении Боровской Андреевки.