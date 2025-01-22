Трамп грозит санкциями в отношении всего, что Россия продает США и другим странам, если сделка по Украине не будет вскоре заключена

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт на Украине не будет вскоре урегулирован. С таким заявлением выступил американский лидер.

«Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп не пояснил, о каких странах идет речь.