Трамп грозит санкциями в отношении всего, что Россия продает США и другим странам, если сделка по Украине не будет вскоре заключена
19:30 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена ввести новые пошлины и санкции в отношении российского экспорта, если конфликт на Украине не будет вскоре урегулирован. С таким заявлением выступил американский лидер.
«Если мы не заключим сделку и не сделаем это скоро, у меня не будет иного выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции в отношении всего, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим участвующим странам», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Трамп не пояснил, о каких странах идет речь.
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