ВВС Нидерландов стали патрулировать Балтику для обеспечения безопасности подводных кабелей
12:05 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-воздушные силы Нидерландов присоединились к миссии НАТО «Балтийский дозор» по обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщил американский портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на Штаб объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE).
В миссии участвуют четыре истребителя F-35A нидерландских ВВС. «Наряду с другими морскими патрульными самолетами F-35 [нидерландских ВВС] помогают в выполнении миссии. Работая сразу в нескольких направлениях, в том числе в воздухе, мы расширяем наше понимание ситуации», — сообщили порталу в SHAPE.
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