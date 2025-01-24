ЭПЦ изменит название на Эстонскую христианскую православную церковь — тартуский епископ
16:32 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эстонская православная церковь (ЭПЦ) приняла решение изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил.
«Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская христианская православная церковь. Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.
По мнению епископа, одобренные накануне правительством поправки к закону о церквях нарушают свободу вероисповедания и направлены конкретно против ЭПЦ. «Планируемые ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим патриархатом (имеется в виду Московский патриархат — прим. ТАСС) и переход в другой патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», — подчеркнул он.
В мае 2024 года Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине. Глава МВД балтийской республики Лаури Ляэнеметс заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ и РПЦ и на признание деятельности Московского патриархата ересью со стороны Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить ЭПЦ МП и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.
В августе 2024 года ЭПЦ утвердила новую редакцию устава, убрав из названия упоминание Московского патриархата. МВД страны посчитало изменения недостаточными и отклонило предложение церкви сменить название.
В четверг Ляэнеметс предложил правительству внести в закон о церквях изменения, которые обяжут ЭПЦ изменить устав, полностью выйдя из подчинения Московского патриархата. Кабмин одобрил представленный министром законопроект и направил его на рассмотрение в парламент.
НОВОСТИ
- 17:12 24.01.2025
- До 30 тыс. поляков могут быть депортированы из США — МИД Польши
- 17:00 24.01.2025
- Путин рассчитывает на дополнительные доходы бюджета в этом году
- 16:12 24.01.2025
- В 2024 году контракт с ВС РФ заключили около 450 тыс. человек — Медведев
- 16:00 24.01.2025
- Послы 27 стран ЕС утвердили приостановку безвизового режима для дипломатов Грузии
- 15:32 24.01.2025
- ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 190 солдат и 3 танка, включая Abrams — МО РФ
- 15:12 24.01.2025
- Ректором Института русского языка им. Пушкина назначен Никита Гусев — Минобрнауки
- 15:00 24.01.2025
- Запад в любом случае перезапустит отношения с РФ — вице-спикер польского Сейма
- 14:32 24.01.2025
- Кремль не считает, что Зеленский готов к «сделке»
- 14:12 24.01.2025
- При отказе Трампа от военной помощи Киеву Словакия не даст ЕС взять ее на себя — глава МИД
- 14:00 24.01.2025
- Сбои в Рунете требуют дополнительных мер — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать