ЭПЦ изменит название на Эстонскую христианскую православную церковь — тартуский епископ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонская православная церковь (ЭПЦ) приняла решение изменить название на Эстонскую христианскую православную церковь. Об этом заявил викарий Таллинской епархии ЭПЦ, епископ Тартуский Даниил.

«Мы подали заявление на регистрацию нового названия — Эстонская христианская православная церковь. Этот шаг еще больше подчеркивает местную идентичность церкви и показывает, что мы действуем в соответствии с законами Эстонской Республики, соблюдая при этом церковные каноны», — приводит его слова портал национального гостелерадио ERR.

По мнению епископа, одобренные накануне правительством поправки к закону о церквях нарушают свободу вероисповедания и направлены конкретно против ЭПЦ. «Планируемые ограничения затрагивают каноническое право, и выполнение требований может оказаться невозможным по причинам, не зависящим от церкви и ее приходов. Принудительный канонически незаконный разрыв связей со своим патриархатом (имеется в виду Московский патриархат — прим. ТАСС) и переход в другой патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», — подчеркнул он.

В мае 2024 года Рийгикогу (парламент) Эстонии объявил Русскую православную церковь институтом, поддерживающим специальную военную операцию России на Украине. Глава МВД балтийской республики Лаури Ляэнеметс заявил, что рассчитывает на разрыв отношений между ЭПЦ и РПЦ и на признание деятельности Московского патриархата ересью со стороны Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в ответ заявил, что МВД Эстонии намерено уничтожить ЭПЦ МП и загнать верующих в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

В августе 2024 года ЭПЦ утвердила новую редакцию устава, убрав из названия упоминание Московского патриархата. МВД страны посчитало изменения недостаточными и отклонило предложение церкви сменить название.

В четверг Ляэнеметс предложил правительству внести в закон о церквях изменения, которые обяжут ЭПЦ изменить устав, полностью выйдя из подчинения Московского патриархата. Кабмин одобрил представленный министром законопроект и направил его на рассмотрение в парламент.