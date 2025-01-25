Беспилотник сбит в Брянской области, пострадавших нет

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.