Беспилотник сбит в Брянской области, пострадавших нет
08:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«Вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
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