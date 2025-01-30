В Подмосковье задержан россиянин за серию диверсий по заданиям СБУ — ФСБ
12:05 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье россиянина за серию диверсий, совершенных по заданиям Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В Московской области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию Службы безопасности Украины, — сообщили в ЦОС. — Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны РФ».
Как отметили в ФСБ, «за выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств».
По данным спецслужбы, россиянин в 2023 году через интернет инициативно установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.
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