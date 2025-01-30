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Россия по итогам сезона сохранит первое место в мире по экспорту пшеницы — Минсельхоз

16:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2024 года — 30 июня 2025 года) сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. Об этом журналистам заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов.

«Что касается экспорта пшеницы, мы уже экспортировали пшеницы в этом сезоне порядка 30 млн тонн. Это больше, чем сможет экспортировать за сезон в целом любой из наших конкурентов. Ближайший конкурент — это Евросоюз, я думаю, в этом сезоне экспортирует порядка 30 млн тонн, что мы уже экспортировали. А у нас впереди еще несколько месяцев, и квота, начиная с 15 февраля, еще плюс 11 млн тонн. Поэтому, я думаю, лидерство мы точно не потеряем». — сказал Титов.

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