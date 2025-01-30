ПВО сбила две украинские ракеты в курском приграничье

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.