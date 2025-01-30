ПВО сбила две украинские ракеты в курском приграничье
17:12 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.
«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.
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