В Екатеринбурге 1 мая впервые откроется выставка трофейной техники стран НАТО
09:50 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспозиция будет работать в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского ежедневно с 1 по 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный. В ней будет представлена техника, произведенная в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. В частности, посетители выставки смогут увидеть танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder. Кроме того, жителям города впервые представят бронетранспортеры Spartan, VAB и Saxon, которые ранее на выставках не показывали.
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