В Екатеринбурге 1 мая впервые откроется выставка трофейной техники стран НАТО

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде — гордость и Победа» впервые откроется в Екатеринбурге 1 мая. На ней будут представлены трофеи, захваченные и уничтоженные военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.



Экспозиция будет работать в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского ежедневно с 1 по 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный. В ней будет представлена техника, произведенная в Великобритании, Франции, США, Канаде, Украине и других странах. В частности, посетители выставки смогут увидеть танк Abrams, боевые машины пехоты Bradley и Marder. Кроме того, жителям города впервые представят бронетранспортеры Spartan, VAB и Saxon, которые ранее на выставках не показывали.





