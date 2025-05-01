США получат привелегии по разработкам полезных ископаемых на Украине - Bloomberg

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Киев подписали соглашение, по которому США получат доступ к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По их сведениям, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.





