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США получат привелегии по разработкам полезных ископаемых на Украине - Bloomberg

10:10 01.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Киев подписали соглашение, по которому США получат доступ к украинским полезным ископаемым. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, соглашение предоставит США привилегированный доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ.


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