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НОВОСТИ

Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии даже за счет импорта — Нацбанк

12:05 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит электроэнергии на Украине в 2025 году составит 4% даже с учетом импорта. Об этом говорится в инфляционном докладе регулятора, опубликованном на его сайте.

«С учетом импорта в 2025 году дефицит электроэнергии оценивается на уровне 4%, в 2026 году — 2% и около 1% в 2027 году», — говорится в докладе. В Нацбанке также отметили, что «дефицит электроэнергии будет сдерживать восстановление ВВП на горизонте прогнозирования».

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