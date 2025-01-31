Украина не сможет компенсировать дефицит электроэнергии даже за счет импорта — Нацбанк
12:05 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит электроэнергии на Украине в 2025 году составит 4% даже с учетом импорта. Об этом говорится в инфляционном докладе регулятора, опубликованном на его сайте.
«С учетом импорта в 2025 году дефицит электроэнергии оценивается на уровне 4%, в 2026 году — 2% и около 1% в 2027 году», — говорится в докладе. В Нацбанке также отметили, что «дефицит электроэнергии будет сдерживать восстановление ВВП на горизонте прогнозирования».
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