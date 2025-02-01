0
0
0
НОВОСТИ

Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов

17:00 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в январе нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году — 1,56 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в январе выросли на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и подскочили на 27% по сравнению с январем 2024 года — до 1,56 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года — 1,53 млрд куб. м.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 01.02.2025
ФРГ надо рассмотреть возможность производства собственного газа, вместо покупки дорогого топлива в США – премьер Баварии
0
261
15:50 01.02.2025
В Приднестровье прекращаются веерные отключения электричества
0
255
13:45 01.02.2025
Между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок произошел раскол - WP
0
651
12:30 01.02.2025
Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ и пунктам подготовки дронов – МО РФ
0
579
10:30 01.02.2025
Двое заложников, отпущенные из Газы, вернулись в Израиль - ЦАХАЛ
0
663
09:22 01.02.2025
По итогам января средняя цена на газ в Европе превысила 500 долл за 1 тыс. кубометров
0
731
09:20 01.02.2025
Такер Карлсон: Зеленский чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну
0
879
09:10 01.02.2025
Власти США подтвердили гибель граждан России в авиакатастрофе в Вашингтоне
0
734
09:05 01.02.2025
Впервые за всю историю наблюдений среднемесячная температура воздуха за январь в Москве оказалась положительной - Вильфанд
0
711
09:00 01.02.2025
Трамп заявил, что США и Россия ведут «очень серьезные обсуждения» украинского вопроса
0
837

Возврат к списку