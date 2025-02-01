Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов
17:00 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в январе нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» до рекордного значения с момента его запуска в 2020 году — 1,56 млрд кубометров, свидетельствуют расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Поставки по газопроводу «Турецкий поток» в европейские страны в январе выросли на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и подскочили на 27% по сравнению с январем 2024 года — до 1,56 млрд куб. м. Это абсолютный рекорд поставок за один месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года. Предыдущий максимум наблюдался в августе 2023 года — 1,53 млрд куб. м.
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