Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения», — сказал собеседник агентства.