Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве
11:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения», — сказал собеседник агентства.
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