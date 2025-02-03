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Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве

11:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«В результате ЧП погиб один человек, еще четверо получили ранения», — сказал собеседник агентства.

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