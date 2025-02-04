Россия в 2024 году сократила импорт семян почти в 2,5 раза — Минсельхоз

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2024 года сократила импорт семян почти в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на совещании в Совете Федерации.

«У нас импорт семян в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом более чем в 2 раза, практически в 2,5 раза. Что говорит о том, что наши сельхозтоваропроизводители переходят на отечественные семена», — сказала Афонина.