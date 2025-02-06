Google откажется от принципов разнообразия и инклюзивности при найме на работу — WSJ
09:32 06.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская корпорация Google отказывается от приоритетов DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность, Diversity, Equality and Inclusion, DEI — прим. ТАСС) при подборе новых сотрудников. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее сведениям, в среду корпорация объявила, что больше не будет стремиться нанимать на работу больше «представителей меньшинств», а также пересмотрит ряд своих программ DEI. Компания также сообщила, что анализирует исполнительные указы президента США Дональда Трампа, направленные на борьбу «с политикой DEI в правительстве и среди федеральных подрядчиков».
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