В Польше предложили ослабить меры защиты птиц в интересах национальной безопасности

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строгая охрана некоторых видов птиц и их гнезд может угрожать национальной безопасности Польши. С таким предупреждением выступило польское министерство национальной обороны.

«Получение разрешений на возможное разорение гнезд указанных видов птиц может привести к замедлению многих инвестиций, в том числе оборонных, чего не должно происходить в современной геополитической ситуации», — цитирует коммюнике Минобороны газета Dziennik Gazeta Prawna.

Издание пишет, что предупреждение Минобороны вызвано тем, что во время строительства укреплений на границе с Белоруссией и Россией в рамках программы «Восточный щит» военные строители производят вырубку деревьев и разрушают места гнездовий многих видов пернатых, включая птиц, занесенных в Красную книгу.