В Польше предложили ослабить меры защиты птиц в интересах национальной безопасности
15:00 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строгая охрана некоторых видов птиц и их гнезд может угрожать национальной безопасности Польши. С таким предупреждением выступило польское министерство национальной обороны.
«Получение разрешений на возможное разорение гнезд указанных видов птиц может привести к замедлению многих инвестиций, в том числе оборонных, чего не должно происходить в современной геополитической ситуации», — цитирует коммюнике Минобороны газета Dziennik Gazeta Prawna.
Издание пишет, что предупреждение Минобороны вызвано тем, что во время строительства укреплений на границе с Белоруссией и Россией в рамках программы «Восточный щит» военные строители производят вырубку деревьев и разрушают места гнездовий многих видов пернатых, включая птиц, занесенных в Красную книгу.
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