Землетрясение силой до шести баллов произошло на Камчатке

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки ощущались в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово силой до шести баллов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Сейсмособытие произошло сегодня вечером, 14 февраля, в точке с координатами 56,348° северной широты, 162,707° восточной долготы, на глубине 7 километров. Его магнитуда составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился на территории Усть-Камчатского округа в районе озера Нерпичьего, в 10 километрах севернее села Крутоберегово. Подземные толчки ощущались в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово силой до шести баллов», — говорится в сообщении ведомства.