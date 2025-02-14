В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ — Красносельский

Обсудить на форуме

Версия для печати

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — написал Красносельский в своем телеграм-канале.