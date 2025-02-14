0
0
101
НОВОСТИ

В Приднестровье начались поставки газа, закупленного при поддержке РФ — Красносельский

12:05 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о поступлении в непризнанную республику первой партии природного газа, закупленного при поддержке России.

«Сегодня в Приднестровье зашел газ. Данная поставка стала возможна благодаря российской кредитной помощи и кропотливой, скрупулезной слаженной работе команды Министерства энергетики Российской Федерации», — написал Красносельский в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9353
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9746
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9139
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9475
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9359
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9359
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9301
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9377
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9281
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9202

Возврат к списку