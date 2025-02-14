0
0
0
НОВОСТИ

Нельзя предполагать, что присутствие Америки в Европе будет вечным — шеф Пентагона

15:32 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя предполагать, что присутствие США в Европе будет длиться вечно. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в столице Польши Варшаве.

«В Европе наблюдается значительное [военное] присутствие США <…> [В то же время] нельзя предполагать, что присутствие Америки в Европе будет длится вечно „, — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 14.02.2025
Мать, пытавшаяся продать ребенка в Москве, не является гражданкой России — омбудсмен
0
108
15:00 14.02.2025
Стармер заявил, что Великобритания увеличит летальную помощь Украине
0
127
14:32 14.02.2025
Российские войска освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР
0
195
14:12 14.02.2025
G7 утратила экономическое лидерство и малоинтересна РФ — Песков
0
254
14:00 14.02.2025
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
0
256
13:32 14.02.2025
Лидеры ЕС оказались «унижены» началом диалога Путина и Трампа по Украине — Bloomberg
0
334
13:20 14.02.2025
Около 40% свердловских школьников-мигрантов не знают русский язык — власти
0
324
13:05 14.02.2025
В Чили кит чуть не проглотил туриста вместе с лодкой
0
343
13:02 14.02.2025
Ростех подготовит 300 наставников для студентов целевых программ
0
296
13:00 14.02.2025
ЕС должен изменить свою политику, чтобы сесть за стол переговоров по Украине — Орбан
0
331

Возврат к списку