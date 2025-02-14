Нельзя предполагать, что присутствие Америки в Европе будет вечным — шеф Пентагона

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нельзя предполагать, что присутствие США в Европе будет длиться вечно. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в столице Польши Варшаве.

«В Европе наблюдается значительное [военное] присутствие США <…> [В то же время] нельзя предполагать, что присутствие Америки в Европе будет длится вечно „, — сказал он.