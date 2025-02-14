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Зеленский не подписал документ, предоставляющий США права на 50% ископаемых Украины — WP

22:00 14.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам право на 50% запасов украинских полезных ископаемых. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Джош Рогин в соцсети X со ссылкой на свои источники.

«Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому бумагу, которую они хотели, чтобы он подписал, и которая предоставляла бы США права на 50% будущих запасов полезных ископаемых Украины. Зеленский вежливо отказался подписать ее», — заявил журналист.

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