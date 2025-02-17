За ночь над регионами РФ сбиты 90 украинских БПЛА и ракета «Нептун-МД»

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 90 украинских БПЛА над регионами РФ, а также управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппарата: 38 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 24 БПЛА над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА над территорией республики Крым, 7 БПЛА над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БПЛА над территориями Брянской и Белгородской области. Также уничтожена управляемая ракета „Нептун-МД“ над акваторией Азовского моря», — сказали в ведомстве.