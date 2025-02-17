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ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления в Часов Яр — Пушилин

11:20 17.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска пытаются перебрасывать подкрепления в Часов Яр, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«В самом Часовом Яре идут еще городские бои. Противник старается всеми силами удержаться, насколько есть возможность. Старается перебросить подкрепления для того, чтобы удержать насколько возможно долго населенный пункт», — сказал Пушилин.

Он добавил, что параллельно ВСУ пытаются возвести какие-то укрепления на следующей за городом линии обороны.

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