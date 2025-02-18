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В Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах — глава Rheinmetall

12:00 18.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оружейные склады в Европе и на Украине пустуют на фоне высокого спроса на вооружение на континенте. С таким утверждением выступил исполнительный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

«У европейцев и украинцев ничего нет на [оружейных] складах», — сказал он в интервью британской газете Financial Times.

Глава концерна добавил, что спрос на оружие в регионе останется высоким даже после прекращения конфликта на Украине на фоне обещаний президента США Дональда Трампа резко сократить военную поддержку Европы.

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