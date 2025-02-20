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Китай работает над системой защиты Земли от опасных астероидов — СМИ

10:20 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай предпринимает усилия по созданию системы защиты, которая позволит обезопасить Землю от рисков столкновений с крупными астероидами. Об этом сообщила газета China Daily.

В текущем месяце Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности КНР объявило о наборе сотрудников, в том числе на три должности по «астероидной обороне», пишет газета. «Это расценивается как подготовка Китаем долгосрочного плана защиты от астероидов», — говорится в редакционной статье издания.

Как в ней уточняется, бывший заместитель главы Китайского национального космического управления У Яньхуа еще в период, когда он занимал эту должность, подтвердил, что Пекин разрабатывает систему защиты от околоземных небесных тел, которые могут столкнуться с Землей. Газета напоминает, что КНР в текущем году собирается запустить космический зонд Tianwen-2 («Тяньвэнь-2»), который должен будет выполнить миссию по получению образцов грунта с астероида 2016 HO3.

Автор материала отметил, что 27 декабря 2024 года астрономы обнаружили недалеко от планеты небесное тело 2024 YR4, которое в тот момент находилось от нее на расстоянии всего 828,8 тыс. км, что почти эквивалентно двойной дистанции от Земли до Луны. «Тем, кто беспокоится о двухпроцентной вероятности его столкновения 22 декабря 2032 года, стоит найти утешение в сообщениях о том, что Китай готовит систему защиты от околоземных астероидов», — добавил автор статьи.

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