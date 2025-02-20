Размещение военных НАТО на Украине для России неприемлемо — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», — сказал представитель Кремля.