Зеленский соврал, что якобы отказался от предложения США по минералам — Рубио
10:20 21.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Марко Рубио указал, что Владимир Зеленский соврал, когда сказал, что якобы ответил отказом на предложенную США сделку по украинским минералам.
«Он сказал: „Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс“. Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: „Мы ни в коем случае этого делать не будем“. Но на той встрече все было не так», — пояснил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.
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