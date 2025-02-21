Зеленский соврал, что якобы отказался от предложения США по минералам — Рубио

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио указал, что Владимир Зеленский соврал, когда сказал, что якобы ответил отказом на предложенную США сделку по украинским минералам.

«Он сказал: „Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс“. Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: „Мы ни в коем случае этого делать не будем“. Но на той встрече все было не так», — пояснил Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.