Под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР — Марочко

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) после освобождения российскими военнослужащими 22 февраля Новолюбовки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал он.

Марочко уточнил, что под контролем ВСУ на данный момент остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.