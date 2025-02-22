Под контролем ВСУ остается около 0,5% территории ЛНР — Марочко
19:00 22.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 0,5% территории Луганской Народной Республики (ЛНР) остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) после освобождения российскими военнослужащими 22 февраля Новолюбовки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Недавно [Минобороны РФ] была озвучена цифра, что оккупированная территория ЛНР составляет менее 1%. С освобождением Новолюбовки этот процент снижается до полупроцента», — сказал он.
Марочко уточнил, что под контролем ВСУ на данный момент остаются два населенных пункта в ЛНР — Петровское в Сватовском муниципальном округе и Белогоровка в Лисичанском округе.
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