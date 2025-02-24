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За ночь сбиты 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

09:00 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: 16 БПЛА над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Рязанской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.

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