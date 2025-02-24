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Украине придется выплачивать США компенсацию за помощь в течение сотен лет — The Economist

09:20 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина будет вынуждена выплачивать США компенсацию за военную помощь в течение сотен лет в случае подписания предложенного администрацией американского президента Дональда Трампа варианта сделки по полезным ископаемым. Об этом сообщил британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

Согласно последнему черновому тексту договора, Украина должна будет передать 50% своих будущих государственных доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестиционный фонд, которым будет владеть правительство США, пока его размер не достигнет $500 млрд. The Economist указал, что при нынешних темпах роста госдоходов на пополнение фонда уйдут сотни лет. «Если мы подпишем [соглашение] в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует», — сказал один из украинских чиновников.

Журнал добавил, что за последним предложением стоит министр торговли США Говард Латник. Как отметил The Economist, соглашение в данном варианте станет «колоссальным бременем для маленькой бедной страны», поскольку речь идет о сумме, «превышающей более чем в два раза ВВП Украины». Издание предположило, что администрация Трампа могла намеренно выставить более жесткие условия после того, как киевские власти отказались принимать первое предложение.

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