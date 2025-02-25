ВСУ потеряли более 220 военных и 2 танка за сутки в Курской области
14:12 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки свыше 220 военных и два танка на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.
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