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НОВОСТИ

Двое напавших на консульство РФ в Марселе оказались исследователями — ТВ

10:05 26.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан Франции, напавших 24 февраля на России в Марселе, оказались исследователями Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, они признали вину.

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