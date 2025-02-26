Двое напавших на консульство РФ в Марселе оказались исследователями — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое граждан Франции, напавших 24 февраля на России в Марселе, оказались исследователями Национального центра научных исследований Франции (CNRS). Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, они признали вину.