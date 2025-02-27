Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит в ВС США в 2025 г. — Defense News

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия поступит на вооружение Вооруженных сил (ВС) США к концу 2025 финансового года. Об этом сообщил американский еженедельник Defense News со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По его информации, речь идет о гиперзвуковых ракетах наземного базирования для 17-й артиллерийской бригады, размещенной на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Отмечается, что вооружения должны были быть развернуты еще к осени 2023 года, однако этого не произошло из-за проблем, выявленных во время испытаний.

В декабре 2024 года Пентагон сообщил об успешном тестовом пуске неядерной гиперзвуковой ракеты с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида.