В Подмосковье провели первый молодежный форум «На государственной службе»

13:20

Фото Екатерины Агеевой



В Подмосковье прошел первый специальный молодежный форум «На государственной службе». В нем приняли участие около 1000 молодых специалистов из Московской области - сотрудников прокуратуры, МВД, налоговой службы, Госавтоинспекции, МЧС, представителей региональных ведомств, а также муниципальных служащих.

«В этом зале собрались очень разные молодые люди, которые приняли решение, ввиду своего мировоззрения, своих ценностей, работать, служить стране, нашему Подмосковью. Люди благородных профессий, которые обеспечивают безопасность движения, те, кто спасают, внимательно сопровождают все, что связано с соблюдением закона, юристы, муниципальные служащие, сотрудники полиции. Ключевая цель этого мероприятия – познакомиться с вами, попросить очень уважаемых спикеров рассказать о ценностях, принципах, целях и задачах нашей работы, нашей миссии, - сказал губернатор Андрей Воробьёв. – Я хочу поблагодарить Дугина Александра Гельевича за то, что он сегодня с нами, Сергея Владимировича Забатурина (прокурора Московской области), Никиту Сергеевича Михалкова, а также Кирилла Лосунчукова и Владимира Гороха - наших ребят, которые участвуют в программе «Время Героев». Хочу пожелать успехов каждому, кто думает, кто ищет, реализуется в профессии».

Организатором форума выступило Министерство информации и молодежной политики региона совместно с Прокуратурой Московской области.

Масштабное мероприятие - часть флагманского межрегионального молодежного форума Подмосковья «Мы - Россия», который проводится с 2023 года. Он нацелен на формирование у молодого поколения осознанного отношения к своей стране, ее традициям и ценностям, а также саморазвитие. Ребята встречаются с топовыми спикерами, которые обсуждают с ними самые разные темы - от геополитики до информационной безопасности.

«Я благодарю губернатора Московской области за поддержку идеи проведения этого форума. Общаясь с вами, молодыми чиновниками, правоохранителями, офицерами, мы понимаем, что вы профессиональные, эффективные люди, управленцы, но при этом коридор восприятия окружающей действительности многих несколько сужен. Мне кажется, крайне важно выйти из подобной узкопрофессиональной матрицы, посмотреть, что происходит вокруг, осмыслить глобальные события, в которых мы живем, чтобы быть способным к принятию правильных решений. Я надеюсь, что наш форум поможет это сделать, - сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин. - Дезориентированный чиновник, тем более офицер, который не способен осознать истинное предназначение своего служения, представляет собой проблему для государства. Поэтому крайне важно быть способным отличить добро от зла, истину от лжи, особенно в нынешнее очень динамично развивающееся время».

Среди спикеров, которые выступили перед участниками, известный российский философ и политолог Александр Дугин.

«Замечательно, что здесь собралась молодежь, госслужащие. Одна из самых важных миссий молодого человека – стать по-настоящему гражданином своей Родины, участвовать в строительстве государства, служить Отечеству. Это очень благородно и вызывает глубокое уважение. Приятно видеть молодые лица на государственной службе, - сказал Александр Дугин. – Я благодарен Андрею Юрьевичу Воробьёву, правительству Московской области за то внимание, которое уделяется патриотическому воспитанию. Мне кажется, сейчас, как никогда в нашей истории, важно представление о том, кто мы, что такое быть русским, гражданином такой великой страны, как Россия».

Также среди почетных гостей форума участники спецоперации - подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков. В Подмосковье они прошли образовательную программу для бойцов СВО «Время героев», инициированную президентом РФ.

«Сейчас перед нами стоят серьезные вызовы, которые требуют смелости, решительности, гибкости. И мы успешно с этим справляемся, - отметил замминистра инвестиций, промышленности и науки региона, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков. - Год назад я выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции, а теперь продолжаю служение нашему Отечеству на государственной гражданской службе, в команде нашего наставника – губернатора Московской области. Большое спасибо за эту возможность. Хочется сказать, не бойтесь перемен, трудностей. Ваши идеи, ваша молодая энергия способствуют развитию нашей любимой страны, нашего любимого Подмосковья».

Участники форума «На государственной службе» не только послушали лекции, но и активно задавали вопросы спикерам, в числе которых были народный артист России Никита Михалков, журналисты-пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус), а также заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.